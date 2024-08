Les mésaventures d'Andros Townsend en Turquie

C’est l’histoire d’un Anglais qui se perd en Turquie…

On vous donne des nouvelles d’Andros Townsend. L’ancien de Crystal Palace et de Tottenham, bien connu pour son sacré pétard contre Manchester City en 2019 qui avait été élu but de la saison en Premier League cette année-là, est totalement perdu. Au micro de la BBC, le joueur anglais, qui était à Luton la saison dernière, a avoué qu’il n’avait aucune idée du club pour lequel il est censé jouer, la faute à un transfert foireux à Antalyaspor, en Turquie.

Le club turc a contacté Townsend au début de la saison pour lui signifier son envie de le recruter, tout en lui précisant qu’il était sous le coup d’une interdiction de transfert. Cette dernière est due à une plainte déposée auprès de la FIFA par le Kosovar Zymer Bytyqi en raison de salaires impayés, ce qui semble être à la mode en Turquie en ce moment. Bref, le club entraîné par Alex, légende de Fenerbahçe, informe Townsend qu’il n’a que 24 heures pour accepter le contrat et s’enregistrer auprès de l’équipe, faute de quoi il lui sera impossible de jouer pour Antalyaspor.

Problème : l’Anglais signe bien son contrat mais loupe la deadline pour figurer dans l’effectif, ce qui fait qu’il est dans un flou juridique total. « Le contrat est signé avec Antalyaspor, sauf qu’ils ne peuvent pas officiellement m’enregistrer ni m’annoncer en tant que joueur. Donc je suis juste bloqué à Antalya où je m’entraîne, sans savoir qui me possède et où est mon contrat », résume Townsend avec une pointe d’humour anglais. Vu le recul avec lequel il raconte cette situation absurde, on espère pour lui qu’il s’en sortira bientôt.

"They can't officially register me, they have a transfer ban" ❌📋 🇹🇷 Andros Townsend is stuck in Turkey ahead of his stalled move to Antalyaspor 📲 https://t.co/bwOLfi4Imu#BBCFootball pic.twitter.com/tmi45uW28u — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 26, 2024

Comme quoi, la ponctualité a son importance.

