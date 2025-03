José Mourinho a encore fait du José Mourinho pour enquiquiner Tottenham

Les pigeons voyageurs de Tottenham.

Les Spurs ont envoyé ce dimanche, d’après le Sun , des scouts pour observer Yusuf Akçiçek, 19 ans, défenseur central de Fenerbahçe. Un voyage express à Istanbul, avec l’espoir de voir le prodige turc qui brille depuis une quinzaine de matchs, entouré de vieux briscards comme Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ou encore Milan Škriniar dans une défense à trois.

Sauf que c’était compter sans la malice de José Mourinho, purgeant son premier match de suspension (après les accusations de racisme), mais tout de même décisionnaire de son onze.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Avant la rencontre entre le Fener et Antalyaspor, l’information serait remontée jusqu’au Special One. D’après le quotidien britannique, le technicien portugais n’avait pas l’intention de faire plaisir à son ancien club qui l’avait limogé avant la finale de League Cup 2021 et a donc choisi d’aligner une charnière inédite Müldür-Söyüncü-Škriniar.

Et quand le premier est sorti à la 85e minute, Mourinho a privilégié Djiku pour participer à la fête et au succès 3-0 des Stambouliotes, laissant Akçiçek admirer la fin de la promenade du banc, peut-être pour mieux débuter jeudi à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa contre les Rangers à la maison.

À moins que Tottenham ne décide encore d’envoyer des observateurs.

José Mourinho fait encore des siennes en Turquie