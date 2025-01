Luton Town se sépare de l'entraîneur qui l'avait envoyé en Premier League

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Luton Town a annoncé la rupture du contrat de son entraîneur Rob Edwards sur son site internet. Le Gallois a marqué de son empreinte l’histoire du club anglais en étant promu en Première League pour la première fois lors la saison 2023-2024. Alors que tous les fans du Royaume se réjouissaient de venir dans le stade à l’ancienne de Kenilworth Road, les supporters de Luton vivaient une saison pleines d’émotions. Des scénarios cruels comme face à Arsenal (3-4) ou Liverpool (1-1), des matchs nuls incroyables à l’instar du match contre Newcastle (4-4), des moments de solidarités inédits après le malaise de leur capitaine Tom Lockyer, pour finir à une 18e place certes honorable, mais tout de même synonyme de relégation. De toute façon, on ne s’ennuie jamais à Luton Town.

Cette saison ressemblait à une fin d’idylle pour Rob Edwards. La redescente sur Terre après avoir repris le club 10e de Championship en 2022 pour tutoyer les sommets du football anglais un an plus tard ne s’est pas passée comme prévue pour le manager. 20e de Championship à 5 points de la dernière place, les Hatters sont sous la menace d’une deuxième descente d’affilée. Mister Edwards restera à jamais dans les cœurs des supporters, et pour toujours une légende du club du Bedfordshire. Une nouvelle page se tourne à Luton.

We can confirm that Rob Edwards has left his role as manager by mutual agreement.

