Victor Moses signe dans son septième club anglais

Veni, vedi, Victor ?

Victor Moses fait son retour en Angleterre. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Spartak Moscou, l’international nigérian s’est engagé avec Luton Town. L’attaquant de 33 ans pourra apporter toute son expérience aux Hatters, qui viennent de descendre en Championship et qui connaissent une entame d’exercice délicate – un nul et trois défaites en championnat, ainsi qu’une élimination dès le deuxième tour de la League Cup. « Le principal objectif est d’essayer d’aider le club à revenir en Premier League », annonce-t-il. Le vainqueur de la Ligue Europa 2013 débarque dans son septième club anglais après avoir porté les couleurs de Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke City et West Ham.

Back in England and ready to contribute 🫡 — Luton Town FC (@LutonTown) September 10, 2024

De la graine de Xavier Gravelaine.

Les mésaventures d’Andros Townsend en Turquie