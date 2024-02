OL-Nice : « La VAR aurait dû intervenir », selon Stéphane Lannoy

Nice a le droit d’être en colère.

Dans les coursives du Groupama Stadium ce vendredi soir, Jean-Pierre Rivère, le président niçois, s’est montré très agacé. Il n’avait peut-être pas tort d’ailleurs, puisque son équipe venait de s’incliner face à Lyon (1-0), après avoir victime de plusieurs décisions litigieuses de la part de Clément Turpin. Dans les colonnes de Nice-Matin, on apprend qu’Antony Gautier, patron de l’arbitrage du football français, s’est dans la foulée longuement entretenu avec le dirigeant niçois et lui a fait part de ses regrets, notamment sur une action de potentiel penalty pour une faute sur Jordan Lotomba.

Stéphane Lannoy, directeur technique de l’arbitre, s’est ensuite exprimé, toujours auprès de Nice-Matin, et a confirmé que la vidéo aurait dû intervenir. « Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l’action, de par son positionnement sur le terrain. Il est amené à se décaler côté gauche pour laisser de l’espace aux joueurs, et l’action finit à droite. Il n’est pas idéalement placé et considère que l’attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico. Or, le défenseur lyonnais attrape dès le début de l’action le maillot de son adversaire, c’est clair sur les images. Et ensuite, il le déséquilibre en tirant sur le maillot, et en prime un contact avec les pieds. Pour moi, c’est une situation de penalty. Il aurait été préférable que l’assistance vidéo appelle Clément Turpin et lui montre les images », explique-t-il. À quoi sert la VAR s’interrogeait Rivère vendredi soir, réponse de Stéphane Lannoy : « Dans un contexte global, de la première journée à la fin de la 21e journée, un ratio de 75% d’erreurs manifestes a été corrigé par l’assistance vidéo. Une situation qui lui échappe est une situation de trop, évidemment. Mais remettre en question son utilisation et son apport indéniable, non. »

Une réunion est prévue jeudi prochain entre les dirigeants niçois et l’arbitrage français pour mettre un point final à cette histoire.

