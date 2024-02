Lyon prend le meilleur sur Nice

Olympique lyonnais 1-0 OGC Nice

But : Mangala (23e) pour les Gones

Après deux succès étriqués contre des équipes malades, l’OL a su faire preuve de réalisme pour dominer l’OGC Nice (1-0), ce vendredi soir, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Lyon enchaine un troisième succès en autant de rencontres en championnat et remonte à la onzième place, Nice concède une deuxième défaite de suite et dépendra des résultats de Brest à Marseille et de Monaco contre Nice pour conserver sa place sur le podium.

Lyon, l’art du dos rond

Dans une première mi-temps animée, les Niçois se procurent immédiatement les meilleures occasions. Evann Guessand lance les hostilités sans attendre (1ère), puis la recrue Mohamed Ali-Cho donne un premier frisson aux locaux (5e). Friable, la défense lyonnaise est proche d’offrir l’ouverture du score sur une relance ratée, mais Clinton Mata reprend Guessand in extremis, et Laborde voit sa tentative contrée (6e). La foudre continue de s’abattre sur les cages de Lopes, tout heureux de voir le centre du même Ali-Cho trouver l’intérieur de son montant avant de lui revenir dans les gants (9e). Morgan Sanson peut prendre sa chance à deux reprises, mais se heurte une première fois à la main de Maxence Caqueret (17e) après une déviation de Duje Ćaleta-Car, puis à un Lopes vigilant (20e).

Maxence Caqueret libéré, délivré

On se demande alors combien de temps les Lyonnais vont résister aux assauts du dauphin niçois, mais c’est finalement Orel Mangala qui trompe la meilleure défense du championnat pour sa première titularisation dans la compétition, d’une belle frappe sous la barre du point de pénalty, bien servi par un Ernest Nuamah en jambe (1-0, 23e). La physionomie du match change alors radicalement, les locaux prennent le jeu à leur compte. À l’exemple de Maxence Caqueret, libéré par l’apport de Nemanja Matić, qui remonte tout le terrain avant de combiner d’un double une-deux avec Ainsley Maitland-Niles, pour voir sa frappe frôler le montant d’un Marcin Bulka battu sur le coup. Au lendemain de son vingt-quatrième anniversaire, Caqueret décide de régaler tout le monde, et lance Nuamah en un contre un, finalement rattrapé par Melvin Bard (35e).

Les Niçois reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions, sans pour autant inquiéter la défense adverse, au grand dam de Francesco Farioli, qui lance ses revenants de la CAN dans la bataille à l’heure de jeu. La mésentente entre Lopes et Ćaleta-Car sème la zizanie dans les six mètres de l’OL, et Pablo Rosario envoie sa tête juste à côté dans la foulée (68e). Les Lyonnais reculent mais ne rompent pas, se contentant de leur unique frappe cadrée. Terem Moffi est à deux orteils de reprendre un centre de Bard (73e), Jérémie Boga pousse Lopes à s’employer (84e), mais rien n’y fait. Gift Orban (86e) et Rayan Cherki (88e) peuvent vendanger en contre, Nice reste la seule équipe du championnat incapable de prendre le moindre point après avoir été mené cette saison.

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Lopes – Maitland-Niles, Mata, Ćaleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Mangala (Fofana, 74e) – Nuamah (Cherki, 79e), Lacazette, Benrahma (Orban, 74e). Entraîneur : Pierre Sage.

OGC Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba, Todibo, Ndayishimiye (Claude-Maurice, 59e), Bard – Sanson, Rosario, Thuram – Laborde (Boga, 59e), Guessand (Moffi, 59e), Cho (Baldé, 81e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Revivez Lyon - Nice (1-0)