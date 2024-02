Ito porte plainte contre les deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle

Alors qu’il disputait la Coupe d’Asie avec le Japon, Junya Ito a fait l’objet d’accusations d’agression sexuelle, fin janvier. Deux femmes affirment avoir eu des relations sexuelles non consenties avec le footballeur, le 23 juin 2023 lors d’une soirée alcoolisée dans un hôtel d’Osaka, après un match de la sélection japonaise face au Pérou. Selon les médias nippons, le préparateur physique du joueur serait lui aussi accusé. Ito nie fermement ces accusations, et a décidé de riposter devant la justice. L’avocat du Rémois a affirmé qu’une plainte avait été déposée contre les deux femmes, leur réclamant 200 millions de yens (près de 1,2 million d’euros) de dommages et intérêts. « Il est extrêmement important de laver son nom le plus vite possible, la carrière d’un joueur étant courte », a déclaré ce lundi devant la presse Hirotaro Kato, son avocat.

Après plusieurs revirements, la Fédération japonaise avait décidé de renvoyer l’attaquant en France en pleine Coupe d’Asie, pour permettre à l’équipe de « se concentrer » sur la suite de la compétition. Son club, le Stade de Reims, avait affiché son soutien au joueur, et Ito a d’ailleurs depuis rejoué à deux reprises avec le club rémois. La police japonaise mène de son côté une enquête depuis le début du mois de février.

Junya Ito : le Japon et Reims partagent l'embarras