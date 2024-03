Accusé d’agression sexuelle, Junya Ito n’est pas convoqué avec le Japon

C’était le point de tension autour de la liste de Hajime Moriyasu.

Accusé d’agression sexuelle au Japon, le rémois Junya Ito n’a finalement pas été retenu pour la double confrontation face à la Corée du Nord, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Selon RMC Sport, le sélectionneur a annoncé vouloir « protéger » son joueur ainsi que l’atmosphère au sein de son équipe. « En pensant à l’impact sur sa famille, qui est la chose la plus importante, j’ai pensé qu’il était préférable de ne pas l’appeler maintenant, a justifié Moriyasu. J’ai essayé d’imaginer ce qu’aurait été le climat autour de lui au Japon et je pense qu’il ne lui aurait pas permis de vivre et de jouer au football en paix. (…) Je pense que toute l’équipe n’aurait pas été en mesure de travailler en paix »

Deux femmes accusent le joueur du Stade de Reims de les avoir agressées en juin 2023 dans un hôtel d’Osaka, à la suite d’une rencontre opposant les Samuraïs bleus au Pérou (4-1). Selon la presse japonaise, les plaignantes réclament 200 millions de yens (1,2 million d’euros) de dommages et intérêts. Junya Ito est soutenu par le club rémois, où il reste titulaire sur le flanc droit de l’attaque.

