France Télévisions aimerait diffuser la Coupe du monde 2026

Tout le monde veut prendre ses matchs.

Si les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 ont déjà été acquis par M6 au prix de 120 millions d’euros, certains se tiendraient en embuscade pour récupérer quelques matchs, la chaîne privée étant en droit de sous-licencier. C’est le cas de France Télévisions : le groupe public serait prêt à racheter une partie des droits TV du prochain Mondial. Cité par L’Équipe, le président de M6 aurait révélé l’intérêt de la télévision publique au cours d’un déjeuner.

« France Télévisions nous a déjà demandé des matchs. On a le temps. Moi, je suis plutôt partisan de les garder. Je leur ai dit que l’on réfléchissait, car je suis toujours poli avec les gens qui écrivent poliment, aurait indiqué Nicolas de Tavernost, qui sera remplacé fin avril par David Larramendy. Laurent-Éric Le Lay (directeur des acquisitions sportives de France TV, NDLR) est quelqu’un de sérieux et de raisonnable, avec lequel on s’entend très bien. On va analyser la situation le moment venu. Et mon successeur décidera. »

Il va falloir se préparer à la réaction d’après-match de Jude Bellingham au micro de Nelson Monfort.

