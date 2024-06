Lionel Messi ne ferme pas la participation à une nouvelle Coupe du monde

La puce a une faim de loup.

Dans une interview pour le média argentin Infobae, Lionel Messi est revenu sur divers sujets dont la Coupe du monde 2026. Au cours d’un entretien fleuve de plus de 50 minutes, le génie argentin a donné des petits indices sur son futur proche. Interrogé sur les conditions qui feraient qu’il participe au Mondial américain, Messi est clair : « Ça dépend de comment je serai physiquement, et d’être réaliste avec moi-même. Et de savoir si je suis en capacité d’être compétitif et d’aider mes coéquipiers. […] L’âge est aussi une réalité, même si ce n’est qu’un chiffre, les matchs que je jouerai ici ne sont pas les mêmes que je jouais en Europe, tous les trois jours, en Ligue des champions ou en championnat, autant en France qu’en Espagne. »

Auteur d’une saison tout à fait correcte statistiquement en MLS avec l’Inter Miami (14 buts et 11 passes décisives en 15 matchs cette saison), Lionel Messi prépare actuellement la Copa América avec l’Argentine. Tenante du titre, l’Albiceleste se trouve dans le groupe du Pérou, du Canada et du Chili, un groupe abordable pour entamer la conquête du doublé, avant de faire de même en 2026 pour un cinquième Mondial ?

Ce n’est pas avec ce qu’il court qu’il va se mettre en danger.