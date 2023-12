Le Besiktas se sépare à son tour de son entraîneur

Amis entraîneurs, planquez-vous !

Après Cologne et l’Etoile rouge de Belgrade ce jeudi, c’est Besiktas qui a décidé de se séparer de son entraîneur dans la soirée. Cette décision est consécutive à la défaite du club d’Istanbul à domicile face à Alanyaspor (1-3). Riza Çalimbay (60 ans) n’était sur le banc du Besiktas que depuis le 10 novembre, et a enregistré un total de 3 victoires en 7 matchs dirigés. Le club a tenu à remercier son « légendaire capitaine et joueur », qui a joué toute sa carrière (375 matchs) dans le club d’Istanbul. Sur le banc, il avait déjà entraîné le club en 2005, d’où l’envie du club d’éviter une nouvelle forme « d’usure ». Pour ce second mandat, le Besiktas n’a pas réussi à sortir de son groupe en Ligue Conférence, et stagne à la cinquième place de Super Lig.

Kulübümüzden Bilgilendirme Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış… pic.twitter.com/Ac3GI0Enl3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 21, 2023

Il faut vraiment que les clubs arrêtent de rappeler leur ex…

