Buteur avec Newcastle, Nick Woltemade rejoint un cercle très fermé

Exit Isak, place à Woltemade !

Buteur pour sa première avec Newcastle, qui a aligné 80 patates pour l’acheter à Stuttgart cet été, Nick Woltemade a déjà mis St James’ Park à ses pieds en permettant à sa nouvelle équipe de l’emporter contre les Wolves ce samedi (1-0). Avec une réalisation de la tête sur laquelle il s’est déployé de tout son long, l’attaquant allemand de 23 ans a réussi ses débuts en Premier League, tout en se permettant d’entrer dans un cercle très fermé.

3 - Newcastle’s Nick Woltemade became just the third German to score on his Premier League debut, after Jürgen Klinsmann in August 1994 and Ilkay Gündogan in September 2016. Impression. pic.twitter.com/6v4ReqbZxJ — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2025

En ouvrant son compteur pour ses débuts dans le championnat anglais, Woltemade est devenu le troisième joueur allemand à réaliser cet exploit, après Jürgen Klinsmann (août 1994, avec Tottenham) et İlkay Gündoğan (septembre 2016, avec Manchester City). Une stat’, relevée par Opta, qui présage de bons jours à venir avec les Magpies.

Pas un hasard quand on est le regen de Rudi Völler.

