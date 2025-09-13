S’abonner au mag
Buteur avec Newcastle, Nick Woltemade rejoint un cercle très fermé

TJ
Exit Isak, place à Woltemade !

Buteur pour sa première avec Newcastle, qui a aligné 80 patates pour l’acheter à Stuttgart cet été, Nick Woltemade a déjà mis St James’ Park à ses pieds en permettant à sa nouvelle équipe de l’emporter contre les Wolves ce samedi (1-0). Avec une réalisation de la tête sur laquelle il s’est déployé de tout son long, l’attaquant allemand de 23 ans a réussi ses débuts en Premier League, tout en se permettant d’entrer dans un cercle très fermé.

En ouvrant son compteur pour ses débuts dans le championnat anglais, Woltemade est devenu le troisième joueur allemand à réaliser cet exploit, après Jürgen Klinsmann (août 1994, avec Tottenham) et İlkay Gündoğan (septembre 2016, avec Manchester City). Une stat’, relevée par Opta, qui présage de bons jours à venir avec les Magpies.

Pas un hasard quand on est le regen de Rudi Völler.

Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça

TJ

