Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France

La santé, avant tout.

Écharpé au bras depuis son accident de vélo et une opération de la clavicule, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement et en conférence de presse ce samedi, à la veille de la réception du RC Lens au Parc des Princes. Conférence dans laquelle un sujet était sur toutes les lèvres : les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors du rassemblement de l’équipe de France, forfaits pour dimanche, mais aussi pour les deux grosses échéances de la semaine prochaine (reprise de la C1 contre l’Atalanta jeudi et le Classique dimanche prochain à Marseille). De quoi relancer les débats de la gestion des organismes entre clubs et sélections.

Désireux d’éviter la phrase scandale à l’encontre de Didier Deschamps, Luis Enrique a préféré réagir à la polémique en mettant la santé de ses deux poulains en premier lieu. « Rien de ce que je peux dire ici de positif ou négatif sur ce sujet n’améliorera la santé des joueurs blessés. En tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, le médical, la chose la plus importante est la santé des joueurs », a commenté l’entraîneur du PSG ce samedi.

« Je suis inquiet pour chaque joueur qui est blessé, à n’importe quel moment de la saison. On reste concentré sur la manière d’améliorer leur santé. Je n’ai rien à ajouter », a conclu Enrique sur la question. En attendant, l’Espagnol devra rafistoler au moins pour les trois premiers matchs des siens, en comptant principalement sur Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos.

Attention à ne pas devenir une équipe de bras cassés.

Oui, les attaquants doivent aussi défendre