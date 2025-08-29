Un autre gros nom des bancs de touche ne passera pas la semaine en Turquie

En Turquie, les têtes d’entraîneurs tombent comme des feuilles mortes.

Huit mois et 29 matchs après son arrivée sur le banc stambouliote, Ole Gunnar Solskjær a été renvoyé ce jeudi par Beşiktaş. Le club n’aura attendu que quelques heures après l’élimination de son équipe face à Lausanne en barrage de Ligue Conférence pour annoncer le licenciement du tacticien norvégien.

Il partage donc le même destin que José Mourinho, licencié du Fenerbahçe ce vendredi après la défaite de son équipe en barrage de Ligue des champions face au Benfica. Les deux hommes s’étaient succédé sur le banc de Manchester United après que le Special One a été démis de ses fonctions en 2018.

La malédiction des Red Devils ?

