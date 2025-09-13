Amine Harit fait ses adieux à l’OM

Quoi, il était encore là ?

Mis au placard par l’OM, Amine Harit (28 ans) est envoyé – en prêt, mais avec option d’achat – à l’Istanbul Başakşehir, en Turquie. Et l’international marocain n’a pas laissé transparaître de rancune dans ce qui ressemble à un message d’adieu au club provençal et surtout au peuple marseillais.

« Chers supporters marseillais, aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions, écrit-il. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. »

Miné par les blessures (seulement 13 matchs disputés la saison passée), le milieu offensif aura vécu une histoire contrariée à Marseille, où il évoluait depuis 2021 (107 rencontres toutes compétitions confondues, pour dix buts et près d’une vingtaine de passes décisives).

Encore un talent gâché ?

