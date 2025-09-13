S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Amine Harit fait ses adieux à l’OM

JB
Amine Harit fait ses adieux à l’OM

Quoi, il était encore là ?

Mis au placard par l’OM, Amine Harit (28 ans) est envoyé – en prêt, mais avec option d’achat – à l’Istanbul Başakşehir, en Turquie. Et l’international marocain n’a pas laissé transparaître de rancune dans ce qui ressemble à un message d’adieu au club provençal et surtout au peuple marseillais.

Tweet

« Chers supporters marseillais, aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions, écrit-il. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Miné par les blessures (seulement 13 matchs disputés la saison passée), le milieu offensif aura vécu une histoire contrariée à Marseille, où il évoluait depuis 2021 (107 rencontres toutes compétitions confondues, pour dix buts et près d’une vingtaine de passes décisives).

Encore un talent gâché ?

Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu

JB

À lire aussi
40
Revivez Marseille-Lorient (4-0)
  • Ligue 1
  • J4
  • OM-Lorient (4-0)
Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Lorient (4-0)
Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine