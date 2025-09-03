Harit, Maupay et Garcia écartés du groupe de l'OM en Ligue des champions

Le Maupay’t show ne sera pas.

L’OM a communiqué à l’UEFA sa liste de joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions. Cinq joueurs du groupe pro sont privés de grandes oreilles et de matchs contre le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et les autres. Il s’agit de Ruben Blanco, Ulisses Garcia Amine Harit, Pol Lirola et Neal Maupay. Robinio Vaz y figure, tout comme Bilal Nadir. 25 joueurs peuvent être inscrits par l’UEFA.

Depuis le début de cette folle saison, Ulisses Garcia a pourtant disputé les trois matchs de l’OM en Ligue 1. Pol Lirola a joué quelques minutes contre Lyon, mais les arrivées tardives de Benjamin Pavard, Emerson et Nayef Aguerd ont rebattu les cartes. Le programme de l’OM est chargé : après le Real Madrid et l’Ajax, Marseille ira au Portugal jouer le Sporting, accueillera l’Atalanta et Newcastle, puis ira à Saint-Gilles, à Bruges, et hébergera Liverpool.

Roberto De Zerbi aura fait une syncope d’ici là.

Quel bilan tirer du mercato de l’OM ?