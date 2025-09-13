S’abonner au mag
  • Premier League
  • J4
  • Arsenal-Nottingham Forest (3-0)

Martín Zubimendi et Arsenal déboisent Nottingham

JB
Arsenal 3-0 Nottingham Forest

Buts : Zubimendi (32e & 79e) & Gyökeres (46e) pour les Gunners

Désormais, la Premier League connaît Martín Zubimendi.

Arrivé cet été de la Real Sociedad (pour un montant situé entre 60 et 70 patates) et tout de suite solidement installé dans l’entrejeu d’Arsenal, l’international espagnol de 26 ans s’est offert contre Nottingham Forest (3-0) ses deux premiers buts sous sa nouvelle tunique, avec une splendide volée fouettée dont on n’a pas fini de visionner les ralentis (32e) puis un coup de casque sur une galette de Leandro Trossard (76e). Entre les deux, Viktor Gyökeres avait fait le break dès la reprise alors que le chrono affichait 45:45, et les visiteurs, en souffrance sur la pelouse de l’Emirates, avaient touché la barre (52e).

La tuile Ødegaard

Après sa défaite à Liverpool (1-0) avant la trêve, l’équipe de Mikel Arteta revient dans le coup et se remet provisoirement au sommet du championnat, avec des Noni Madueke et Eberechi Eze convaincants. Le point noir de l’après-midi, pour les Gunners, restera la sortie sur blessure de Martin Ødegaard (18e), touché à l’épaule à trois jours d’un déplacement à Bilbao en Ligue des champions.

Un match qui aura été l’occasion, aussi, d’observer les premières foulées en Premier League de Dilane Bakwa, sorti du banc à l’heure de jeu.

Après avoir échappé à la mort au Malawi, il devient l’artiste de rue emblématique d’Arsenal

JB

