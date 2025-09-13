S’abonner au mag
  • Premier League
  • J4
  • Brentford-Chelsea (2-2)

Chelsea accroché sur le fil par Brentford

TJ
Brentford 2-2 Chelsea

Buts : Schade (35e) et F. Carvalho (90+3e) pour les Bees // Palmer (61e) et Caicedo (85e) pour les Blues

Un match nul aux allures de défaite.

Chelsea a manqué le lead. Ce samedi soir, en déplacement non loin de leurs bases à Brentford, les hommes d’Enzo Maresca ont été accrochés par leurs voisins, revenus à égalité dans le temps additionnel. Pourtant destinés à la victoire, après être remontés à 1-2 et un but de Moises Caicedo peu avant la fin du temps réglementaire, les Blues se sont fait surprendre par une largesse défensive et une égalisation de renard signée Fabio Carvalho, opportuniste au second poteau après une longue touche (90e+3). Score final : 2-2 dans ce rendez-vous 100% londonien. Un résultat qui ne fait pas l’affaire de Chelsea, qui aurait pu reprendre provisoirement la tête de la Premier League, et se retrouve finalement cinquième.

Tottenham se remet d’aplomb, pénurie de buts à Aston Villa

Plus tôt dans la journée, Tottenham s’est relancé de très belle manière après sa défaite à domicile du week-end dernier. En déplacement dans l’Est londonien, les joueurs de Thomas Frank n’ont fait qu’une bouchée de West Ham avec un succès 3-0 et des réalisations signées Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall et Micky van de Ven. En revanche, c’est beaucoup plus compliqué pour Aston Villa qui vit un début de saison cauchemardesque. Après une rencontre d’un rare ennui à Everton soldé sur un score nul et vierge, les Villans n’ont toujours pas marqué le moindre pion en quatre matchs de championnat, et pas gagné le moindre match au passage.

Difficile de vivre à coups de prêts, enfin, ça fait tout drôle la saison d’après.

À Chelsea, Enzo Maresca enterre encore un peu plus ses indésirables

TJ

