Comme révélé par Le Progrès début septembre, l’ex-président de l’AS Saint-Étienne Roland Romeyer fait l’objet de deux plaintes de la part de deux employées du club pour « harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité ». Un audit a été réalisé au sein du club, et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne en juin 2025. Dans son édition de ce samedi, L’Équipe rapporte certains faits reprochés à l’ancien dirigeant (à la tête de l’ASSE entre 2006 et 2024 en compagnie de Bernard Caïazzo) et évoqués lors d’une réunion au sein du club en février dernier : « une tentative de mettre une main aux fesses dans les couloirs », des « bises aux coins des lèvres », des « sifflements dans les couloirs », « un léchage de joue par-derrière au moment de dire bonjour à une salariée » et évidemment des propos déplacés (« T’es pas encore passée sous le bureau ? »). Selon les témoignages, Romeyer se permettait même de tirer sur les décolletés ou queues-de-cheval de ses salariées.

Le duo Romeyer-Caïazzo a cédé le club au groupe canadien Kilmer Sports en juin 2024. « Blessé mais serein », Romeyer « conteste avoir commis le moindre fait de nature pénale, et nie tout harcèlement sexuel, selon les propos de son avocat relayés par L’Équipe. Il ignore ce qu’on lui reproche et s’en défendra le moment venu avec l’énergie nécessaire. »

