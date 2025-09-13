Flick et le Barça allument l'équipe d'Espagne sur la gestion de Yamal

Clubs contre sélections : la guerre est déclarée.

Comme en France avec la blessure d’Ousmane Dembélé qui a crée des tensions entre l’équipe de France et le PSG, le cas Lamine Yamal fait jaser en Espagne, alors que le crack du FC Barcelone est revenu de sélection touché au pubis et qu’il manquera la réception de Valence dimanche voire même le déplacement à Newcastle jeudi en Ligue des champions. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur des Blaugrana Hansi Flick a égratigné comme il faut le staff de la Roja ; une déclaration que son club n’a pas manqué de relayer sur ses réseaux sociaux.

« Lamine Yamal ne sera pas disponible, a-t-il expliqué. Il a rejoint l’équipe nationale alors qu’il souffrait et n’a pas pu s’entraîner. On lui a donné des analgésiques pour qu’il puisse jouer. Ils avaient au moins trois buts d’avance à chaque match (victoires 3-0 en Bulgarie et 6-0 en Turquie, NDLR), et il a joué 73 et 79 minutes, et entre les matches, il ne pouvait pas s’entraîner. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis mécontent. car cela nous porte préjudice. Je pense que l’Espagne a la meilleure équipe du monde, mais il faut prendre soin de son équipe, surtout des jeunes, et on dirait qu’ils ne l’ont pas fait. »

Ce ne sont pas les défenseurs de Valence qui s’en plaindront.

