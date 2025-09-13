- Liga
- J4
- Real Sociedad-Real Madrid (1-2)
À dix, le Real Madrid repasse leader en battant la Real Sociedad, Mbappé encore buteur
Real Sociedad 1-2 Real Madrid
Buts : Oyarzabal (56e SP) pour la Real // Mbappé (12e) & Güler (44e) pour le Real
Expulsion : Huijsen (32e) pour le Real
La bande de Xabi Alonso poursuit son sans-faute.
C’était chaud pour le Real Madrid, mais ça passe. Dans la douleur, et à trois jours de recevoir l’OM en Ligue des champions, les Madrilènes ont ramené trois points d’Anoeta en battant la Real Sociedad (1-2) après avoir passé près d’une heure en infériorité numérique à cause de l’expulsion de Dean Huijsen, coupable d’un accrochage sur Mikel Oyarzabal.
Only a Real Madrid player would be sent off for this, embarrassing league. pic.twitter.com/N0VbbC1rDz— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 13, 2025
Mbappé tout en vitesse
Dès le début de match, le Real Madrid a pu compter sur son leader d’attaque Kylian Mbappé. Sur une offensive rappelant avec douceur ses grandes chevauchées du Mondial 2018, le Kyk’s a déposé tout le monde pour venir tromper Álex Remiro (12e). Malgré l’expulsion de Huijsen (32e), Arda Güler a ensuite doublé la mise pour les Merengues, juste avant la pause.
BUT DE KYLIAN MBAPPÉ pic.twitter.com/NJ9uzRP4Q6— Alexx⁴⁷ (@Alex4am_) September 13, 2025
La Real Sociedad et son capitaine Oyarzabal ont tout tenté, et malgré la réduction du score de ce dernier sur penalty (56e), ils ne sont pas parvenus à gratter un point au leader provisoire du championnat – en attendant le résultat de Bilbao.
Et si c’était prenable pour Marseille ?Oui, les attaquants doivent aussi défendre
TJ