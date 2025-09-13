À dix, le Real Madrid repasse leader en battant la Real Sociedad, Mbappé encore buteur

Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Buts : Oyarzabal (56e SP) pour la Real // Mbappé (12e) & Güler (44e) pour le Real

Expulsion : Huijsen (32e) pour le Real

La bande de Xabi Alonso poursuit son sans-faute.

C’était chaud pour le Real Madrid, mais ça passe. Dans la douleur, et à trois jours de recevoir l’OM en Ligue des champions, les Madrilènes ont ramené trois points d’Anoeta en battant la Real Sociedad (1-2) après avoir passé près d’une heure en infériorité numérique à cause de l’expulsion de Dean Huijsen, coupable d’un accrochage sur Mikel Oyarzabal.

Mbappé tout en vitesse

Dès le début de match, le Real Madrid a pu compter sur son leader d’attaque Kylian Mbappé. Sur une offensive rappelant avec douceur ses grandes chevauchées du Mondial 2018, le Kyk’s a déposé tout le monde pour venir tromper Álex Remiro (12e). Malgré l’expulsion de Huijsen (32e), Arda Güler a ensuite doublé la mise pour les Merengues, juste avant la pause.

La Real Sociedad et son capitaine Oyarzabal ont tout tenté, et malgré la réduction du score de ce dernier sur penalty (56e), ils ne sont pas parvenus à gratter un point au leader provisoire du championnat – en attendant le résultat de Bilbao.

Et si c’était prenable pour Marseille ?

