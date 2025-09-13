S’abonner au mag
  • Liga
  • J4
  • Real Sociedad-Real Madrid (1-2)

À dix, le Real Madrid repasse leader en battant la Real Sociedad, Mbappé encore buteur

TJ
À dix, le Real Madrid repasse leader en battant la Real Sociedad, Mbappé encore buteur

Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Buts : Oyarzabal (56e SP) pour la Real // Mbappé (12e) & Güler (44e) pour le Real

Expulsion : Huijsen (32e) pour le Real

La bande de Xabi Alonso poursuit son sans-faute.

C’était chaud pour le Real Madrid, mais ça passe. Dans la douleur, et à trois jours de recevoir l’OM en Ligue des champions, les Madrilènes ont ramené trois points d’Anoeta en battant la Real Sociedad (1-2) après avoir passé près d’une heure en infériorité numérique à cause de l’expulsion de Dean Huijsen, coupable d’un accrochage sur Mikel Oyarzabal.

Mbappé tout en vitesse

Dès le début de match, le Real Madrid a pu compter sur son leader d’attaque Kylian Mbappé. Sur une offensive rappelant avec douceur ses grandes chevauchées du Mondial 2018, le Kyk’s a déposé tout le monde pour venir tromper Álex Remiro (12e). Malgré l’expulsion de Huijsen (32e), Arda Güler a ensuite doublé la mise pour les Merengues, juste avant la pause.

La Real Sociedad et son capitaine Oyarzabal ont tout tenté, et malgré la réduction du score de ce dernier sur penalty (56e), ils ne sont pas parvenus à gratter un point au leader provisoire du championnat – en attendant le résultat de Bilbao.

Et si c’était prenable pour Marseille ?

Oui, les attaquants doivent aussi défendre

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Lorient (4-0)
Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Revivez Marseille-Lorient (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine