Gennaro Gattuso pète un plomb contre un joueur israélien

MBC
Gennaro Gattuso pète un plomb contre un joueur israélien

Aussi énervé qu’à l’Olympique de Marseille.

Ce lundi soir, l’Italie de Gennaro Gattuso a remporté un match au scénario rocambolesque contre Israël (5-4). Après quatre buts marqués dans le dernier quart d’heure, des rebondissements à gogo et un grand soulagement pour la Nazionale, les nerfs étaient chauds et le bouillonnant coach italien a dégoupillé après le coup de sifflet final.

« Ferme ta gueule »

L’ancien milieu de terrain tentait pourtant de… calmer les esprits, alors que la tension était déjà présente entre les deux équipes sur le terrain. Puis, il a fini par s’embrouiller avec l’attaquant Dor Turgeman, qui lui aurait balancé quelques mots peu élogieux. Gattuso a rétorqué un très simple « ferme ta gueule » à l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv. Les deux hommes ont rapidement été calmés, avant de retrouver les vestiaires dans le calme.

Avant cette rencontre primordiale pour la Nazionale dans sa quête du Mondial 2026, le sélectionneur italien avait déclaré « être désolé d’affronter Israël » dans le contexte de la guerre à Gaza. Finalement, l’ancien coach de l’OM était revenu sur ses propos, indiquant que « c’est une équipe qui joue bien et qui peut nous poser des problèmes. Pour le reste, nous le savons tous : cela fait mal de voir ce qui se passe, des personnes et des enfants qui perdent la vie. »

L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine

