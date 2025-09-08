L’Italie s’impose face à Israël après un match fou

Aucune rencontre sans but, et que dire d’Israël-Italie…

Dans un match qui avait tout du piège, l’Italie a fini par s’imposer, non sans difficultés, face à Israël. Dans une rencontre au contexte lourd entre les tensions qui agitent l’Italie à propos de la rencontre prochaine entre l’Italie et Israël prévue à Udine et l’attentat qui a eu lieu à Jérusalem ce lundi et qui a fait six morts, les Italiens ont subi les assauts israéliens de la 1re à la 90e minute, mais ont fini par s’imposer.

Alors que Manuel Locatelli a offert l’ouverture du score aux Israéliens peu après le premier quart d’heure de jeu (1-0,16e), les protégés de Gennaro Gattuso ont su faire preuve de courage et de mental pour revenir au score grâce à Moïse Kean, auteur d’un doublé ce lundi soir (1-1, 40e ; 1-2, 54e), puis pour reprendre l’avantage grâce à Matteo Politano (2-3, 59e) après l’égalisation de Dor Peretz (2-2, 52e). Le nouvel entrant Giacomo Raspadori pensait avoir verrouillé la victoire de la Nazionale en inscrivant le but du break (2-4, 81e), mais les Israéliens ont finalement inscrit deux buts en deux minutes pour égaliser grâce d’abord au cadeau d’Alessandro Bastoni qui a propulsé le cuir dans sa propre cage (3-4, 87e), avant que Peretz ne s’offre un doublé (4-4, 89e). La libération est finalement venue de Sandro Tonali dans le temps additionnel (4-5, 90e+1), laissant cette fois Israël sans réponse, et permet à la Nazionale de se relancer dans ce groupe I.

Des surprises dans tous les sens

Sur les autres terrains, même tension. Si la Grèce sait déjà qu’elle ne foulera pas le sol américain après sa défaite cuisante face au Danemark (0-3), les Suisses ont humilié la Slovénie au Sankt-Jakob Park de Bâle sur le même score que leurs homologues danois. Le plus gros carton du soir a été signé par la Croatie qui a disposé du Monténégro, réduit à 10 en fin de première période, sur le score de 4 à 0, et s’offre ainsi la tête du groupe L avec une meilleure différence de buts que la Tchéquie.

Mais la surprise de cette journée est venue de Pristina et des Dardanët qui se sont imposés 2 à 0 face à la Suède grâce aux réalisations d’Elvis Rexhbecaj (1-0, 26e) et du taulier de la sélection kosovare Vedat Muriqi (2-0, 42e). Ni la présence du joueur le plus cher de Premier League, Alexander Isak, ni l’expulsion de Lindon Emerllahu (90e+1) n’aura redonné de l’allant aux Blågult. Pour les autres résultats, l’Écosse s’est imposée en Biélorussie 2 à 0, tandis que le choc des petits Poucets entre Gibraltar et les Îles Féroé a été ravi par les derniers grâce au but de Martin Agnarsson (1-0, 68e).

Biélorussie 0-2 Écosse

Buts : Adams (43e), Volkov (65e, CSC) pour la Tartan Army

Croatie 4-0 Monténégro

Buts : Jakić (35e), Kramarić (51e), Kuc (86e, CSC), Perišić (90e+1) pour les Vatreni

Expulsion : Bulatović (42e) côté Monténégrin

Gibraltar 0-1 Îles Féroé

But : Agnarsson (68e) pour les Féroïens

Grèce 0-3 Danemark

Buts : Damsgaard (32e), Christensen (62e), Højlund (81e) pour la Danish Dynamite

Israël 4-5 Italie

Buts : Locatelli (16e CSC), D.Peretz (52e, 89e), Bastoni (87e, CSC) pour les Israëliens // Kean (40e, 54e), Politano (59e), Raspadori (81e), Tonali (90e+1) pour la Nazionale

Kosovo 2-0 Suède

Buts : Rexhbecaj (26e), Muriqi (42e) pour les Dardanët

Expulsion : Emerllahu (90e+1) côté Kosovo

Suisse 3-0 Slovénie

Buts : Elvedi (18e), Embolo (33e), Ndoye (38e) pour la Nati

Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat