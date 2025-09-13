- Ligue 2
- J5
Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque
Pas pressé.
Antoine Léautey a attendu la sixième minute du temps additionnel, ce samedi, pour égaliser contre Annecy et permettre à Reims d’accrocher le nul (1-1) sur la pelouse de Gaston-Gérard – où les Savoyards ont pris leurs quartiers alors que leur Parc des sports est encore en travaux. Auparavant, Clément Billemaz avait surpris les Champenois juste avant la pause grâce à une mauvaise sortie du portier Ewen Jaouen (45e).
Avec 31% de possession de balle, les locaux ont bien failli réussir leur coup… À l’instar de Grenoble qui dans le même temps, et avec exactement la même statistique – mais quasiment autant de tentatives que son adversaire –, a réussi à tenir face à Dunkerque (1-0) après une réalisation dès l’entame sur corner par le défenseur Stone Mambo (3e). Le premier succès de la saison pour le GF38.
Complètement Stone.
Annecy 1-1 Reims
Buts : Billemaz (45e) pour Annecy // Léautey (90e+6) pour Reims
Grenoble 1-0 Dunkerque
But : Mambo (3e)
