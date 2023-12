Cologne se sépare de Steffen Baumgart

Encore un saut dans le vide poru Baumgart(ner).

Entraîneur de Cologne depuis la saison 2021/2022, Steffen Baumgart a été remercié après un très mauvais début de saison, achevé à la 17ème place du championnat allemand. A son arrivée dans la Ruhr, il déclarait pourtant : « Quand je parlais du FC Cologne avec des gens, on me disait toujours : Club génial. Ambiance géniale. Stade génial. Et ensuite 15e ? Trouvez l’erreur ». Avec le recul, c’est peut-être la participation à la Ligue Europa Conference l’an passé, l’erreur. Une courte épopée européenne, acquise grâce à la belle 7ème place lors de sa première saison, et qui assure à Baumgart une place dans le coeur des fans allemands. Ce dernier part en tout cas le coeur léger, conscient que son club a « peut-être besoin d’une nouvelle impulsion. »

