Pronostic Cologne Werder Brême : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Werder Brême accroche Cologne

Cologne est plus que jamais en train de lutter pour le maintien dans l’élite, après 21 journées disputées. Les locaux du jour, qui logent à la 16e place du classement, synonyme de barrage, traversent une saison difficile alors qu’ils avaient terminé lors du dernier exercice à la 11e place. Cologne, qui compte 16 points actuellement, a enregistré trois succès, sept nuls et 11 défaites depuis le début de la saison. Alors qu’ils ont dix points de retard sur leur futur adversaire, les hommes de Timo Schultz n’ont remporté que 2 rencontres lors de leurs 10 derniers matchs de Bundesliga. En effet, le club allemand a également enregistré 4 matchs nuls ainsi que 4 défaites. Le week-end dernier, Cologne s’est partagé les points à l’extérieur avec Hoffenheim (1-1). Dans cette lutte pour le maintien, les 16es d’Allemagne peuvent compter sur le capitaine Kainz, ou encore sur le gardien expérimenté, Schwabe. Côté absents, le buteur Selke n’est pas sûr de faire partie du groupe, tandis que Uth (blessé) manquera à l’appel, tout comme Chabot (suspendu).

Pour sa part, le Werder Brême s’éloigne toujours un peu plus de la zone rouge. En effet, les futurs adversaires de Cologne comptent actuellement dix points sur le barragiste. Après un début de saison plus que compliqué pour le club allemand, il a su se relever en fin d’année et notamment ces dernières semaines. Sur les dix dernières rencontres en championnat, les hommes d’Ole Werner ont totalisé quatre succès, contre trois nuls et trois défaites. Lors du dernier match, ils se sont inclinés à domicile face à Heidenheim (2-1), alors qu’ils restaient sur une série de trois victoires consécutives. Alors que Veljkovic, Opitz et Pieper pourraient manquer le déplacement, le Werder Brême pourra tout de même compter sur le buteur, Ducksch, auteur de dix buts toutes compétitions confondues. En meilleure forme, le Werder pourrait prendre un point au moins à Cologne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

