Tranquille vainqueur de Cologne, Leverkusen poursuit sa route vers le titre

Cologne 0-2 Leverkusen

Buts : Frimpong (38e) et Grimaldo (73e) pour le Bayer

Expulsion : Thielmann (14e) côté Cologne

Le sacre se rapproche…

Toujours invaincu cette saison en championnat, à l’instar du PSV, le Bayer Leverkusen a tranquillement conservé son invincibilité ce dimanche après-midi sur la pelouse de Cologne (0-2). Les joueurs de Xabi Alonso ont vu le match devenir facile pour eux quand les locaux se sont vite retrouvés à dix, pénalisés par l’exclusion de Jan Thielmann. Derrière, après avoir buté à plusieurs reprises sur Marvin Schwabe, c’est l’intenable Jeremie Frimpong qui a forcé le verrou, bien placé à la réception d’une déviation subtile de Patrik Schick.

Jamais vraiment mis en difficulté, le Bayer a même pu faire tourner son effectif, alors qu’il est toujours en lice en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne. Alejandro Grimaldo a tué le suspense à une vingtaine de minutes du terme d’une frappe croisée après un service de l’ancien Toulousain Amine Adli. Cela fait désormais dix points d’avance sur le Bayern, à seulement dix journées du terme du championnat, et il est de plus en plus difficile d’imaginer le titre échapper à Leverkusen.

Et si le triplé était possible ?