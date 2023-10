Le Bayer roule sur Cologne et confirme sa place de leader

Bayer Leverkusen 3-0 Cologne

Buts : Hofmann (22e), Frimpong (32e) et Boniface (67e) pour le Bayer

Le Bayer continue de tout détruire sur son passage.

Sans surprise, le leader de Bundesliga a aisément disposé de la lanterne rouge de Cologne dans une rencontre dominée de bout en bout (61% de possession de balle, 20 tirs à 7). La bande de Xabi Alonso poursuit le meilleur début de saison de son histoire, avec 19 points pris sur 21 possibles.

Solidement installés dans la moitié de terrain adverse, les Werkself font rapidement sauter la défense adverse. Sur une belle action collective, Alejandro Grimaldo décale Florian Wirtz qui peut talonner pour Jonas Hofmann, seul en retrait (1-0, 22e). Le latéral gauche espagnol régale de nouveau dix minutes plus tard, en offrant un caviar à Jeremie Frimpong seul au second poteau (2-0, 32e). Les locaux pensent pouvoir rentrer tranquillement au vestiaire, et Cologne en profite pour se réveiller dans les ultimes secondes du temps additionnel. Davie Selke voit tout d’abord sa frappe déviée in extremis, avant que Lukas Hradeaky sorte une double parade sur sa ligne sur le corner qui suit.

Au retour des vestiaires, Frimpong, bien servi par Victor Boniface parti seul en contre, joue mal le coup et manque de tuer le match. Le nigérian décide donc de plier la rencontre lui-même, sur une action rondement menée et initiée depuis leur propre surface par les joueurs de Leverkusen (3-0, 67e). Le transfuge de l’Union saint-gilloise peut vendanger deux belles occasions en contre, le Bayer confirme son statut de meilleure attaque et d’épouvantail de ce début de championnat. Cologne, de son côté, attendra encore un peu pour glaner son deuxième point de la saison.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba (Hincapie, 71e) – Frimpong (Tella, 81e), Palacios, Xhaka, Grimaldo – Wirtz (Adli, 72e), Hofmann (Puerta Molano, 88e) – Boniface (Hlozek, 81e). Entraineur : Xabi Alonso.

Cologne (4-2-3-1) : Schwäbe – Carstensen (Kilian, 90e+1), Hubers, Chabot, Paqarada – Huseinbasic (Olesen, 75e), Ljubicic -Alidou (Finkgrafe, 62e), Martel (Tigges, 75e), Keinz – Selke (Downs, 90e+2). Entraineur : Steffen Baumgart.

