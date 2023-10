Le Bayer Leverkusen cadenasse Jeremie Frimpong

Un sacré fripon.

Leader de Bundesliga, le Bayer Munich a accueilli une bonne nouvelle supplémentaire mardi, avec l’annonce de la prolongation de la pépite Jeremie Frimpong. À 22 ans, le Néerlandais dispute sa quatrième saison en Allemagne. Lui qui est arrivé en janvier 2021 à Leverkusen, en provenance du Celtic , n’en finit plus de se montrer convaincant. Avec 10 buts et 16 passes décisives en 75 matchs de Bundesliga, celui qui évolue le plus souvent au poste de latéral droit n’est pas encore apparu en sélection, mas ne devrait plus tarder à découvrir la scène internationale.

🤗 @JeremieFrimpong hat seinen Vertrag unterm Kreuz bis 2028 verlängert! — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 3, 2023

Déjà très convoité cet été, Frimpong sera certainement au cœur de nombreuses rumeurs l’an prochain et le Bayer réalise un superbe coup en le sécurisant jusqu’en 2028. S’il peut tout de même être amené à partir, le club allemand s’assure une contrepartie financière relativement intéressante dans le futur. Formé à Manchester City, Frimpong a déjà commencé la saison tambour battant, avec un but et trois passes décisives en six matchs.

Prolonger son latéral fétiche après avoir bien vendu Mitchell Bakker cet été, sacré coup de Leverkusen.