À Chelsea, Enzo Maresca enterre encore un peu plus ses indésirables

Loft Story in Cobham.

Il n’y aura pas de retour en arrière pour les « lofteurs » de Chelsea : Raheem Sterling, David Datro Fofana et le Français Axel Disasi. Interrogé ce vendredi sur ce groupe d’indésirables qui a tant fait parler, Enzo Maresca est catégorique. « Ils s’entraînent séparément. L’idée est de continuer exactement de la même manière. »

Un fonctionnement que l’on qualifie dans le football moderne de loft, une pièce dans laquelle les indésirables comptent le temps, à l’écart de leurs coéquipiers du groupe pro. À Chelsea, les joueurs concernés ont notamment été vus dans un vestiaire étroit, à l’isolement total. En parallèle, les dirigeants londoniens anticipent déjà leurs prochains mercatos avec l’arrivée d’Emanuel Emegha annoncée pour l’été prochain.

Une décision assumée à 100% par l’entraîneur des Blues. « Depuis le début de la saison, je n’en ai vu aucun. Je n’ai pas vu Renato (Veiga), ni Axel (Disasi), ni Raheem (Sterling), car ils s’entraînent à des horaires différents sur des terrains différents. Je ne les ai pas revus depuis le début de la saison », a-t-il confié en conférence de presse.

🚨 Chelsea crée la polémique avec son “loft des bannis” 👀💥 Sterling, Disasi et Fofana exclus du groupe : vestiaire séparé, repas interdits avec l’équipe… 😱 pic.twitter.com/wuoxrivRSQ — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) September 7, 2025

Pas de retour en arrière

Pas la situation idéale pour Axel Disasi, très certainement nostalgique de sa première année avec les Blues (44 matchs disputés sur l’exercice 2023-2024). Interrogé sur la possibilité pour eux de revenir en équipe première, Maresca a répondu : « Avec nous ? Non. »

Futurs joueurs de Strasbourg ?

