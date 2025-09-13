Un international belge blessé... à cause d'un panneau publicitaire

Toujours prendre l’abonnement premium pour ne pas manger les pubs.

Scène cocasse lors de la rencontre entre Bournemouth et Brighton, qui ne fait pas du tout les affaires de la sélection belge de Rudi Garcia. Poussé sur un contact avec Antoine Semenyo, le latéral gauche Maxime de Cuyper a percuté de plein fouet l’un des panneaux publicitaires du Vitality Stadium, le contraignant à sortir sur blessure en première période.

Pour ne rien arranger, alors soigné sur le bord de la pelouse, son équipe de Brighton a alors subi l’ouverture du score par les Cherries, et un but d’Alex Scott, avant de s’imposer 2-1 à domicile. Après être retourné brièvement sur la pelouse, De Cuyper, s’est finalement écroulé de nouveau pour céder sa place à Ferdi Kadioglu.

