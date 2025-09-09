Meilleurs buteurs en sélection : un sacré coup de balai

Ces derniers jours, Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, alors que Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry dans les charts des Bleus. À se demander ce que les buteurs du passé ont raté pendant toutes ces années pour se voir aujourd’hui doubler par tous ces jeunots.

Être capable de marquer par un pointard, un joli piqué ou une bicyclette, certains racontent que c’est un truc des nineties ou du début du siècle. De l’époque des rois de la carotte, des plots dans la surface et des hors-jeu d’un bon gros mètre, et sans la VAR, c’était plus simple. Des mecs qui savaient aussi bien marquer en dribblant qu’en taclant, qui avaient des coupes mulets, et pas encore des jolies crêtes. Sauf que l’histoire est impitoyable : tous ces mastodontes, ces légendes du foot, sont désormais très loin dans les classements des meilleurs buteurs des sélections.

L’histoire s’écrit maintenant

Eh oui, les top marquer de l’histoire des nations du foot sont des joueurs contemporains. De Romelu Lukaku avec la Belgique à Erling Haaland avec la Norvège, en passant par Luis Suárez avec l’Uruguay, c’est un fait : pour être meilleur buteur de sa sélection, il faut avoir joué après les années 2010 et 2020. Le portrait-robot est le suivant : un acronyme comme carte d’identité, beaucoup de confiance en soi, et être impitoyable en éliminatoires contre le Kazakhstan et la Lituanie.

En France, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé (51 buts) dépassera avant ses 27 ans l’illustre Thierry Henry, qui a tenu le record de 2007 à 2022 (51 aussi), avant de s’attaquer à Olivier Giroud (57). En Ukraine, Andriy Shevchenko, qui a mis un terme à sa carrière à l’Euro 2012, est sur le point d’être effacé par Andriy Yarmolenko (48 à 46). En Bulgarie, Dimitar Berbatov a effacé Hristo Stoichkov des tablettes en 2010. En Algérie, les sept meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection sont tous en activité. Et en Italie, merci à Simone Zaza et Ciro Immobile d’être passés à côté de leur affaire, sinon Luigi Riva et Pippo Inzaghi se retourneraient dans leur tombe, ou dans leur survêt de coach. Certes, les records sont faits pour être améliorés, mais on peut aujourd’hui l’affirmer : les buteurs des années 1990 sont de l’histoire ancienne.

La nostalgie des années 1990

Que Cristiano Ronaldo surpasse Pauleta et que Lionel Messi prenne la place de Gabriel Batigol Batistuta, c’est normal. Mais pas pour tous les autres. L’excuse du nombre de matchs n’est pas valable. Thierry Henry cumule 123 sélections. C’est 31 de plus que Kylian Mbappé à ce jour, pour le même nombre de buts. Ole Gunnar Solskjær, c’est 67 sélections, soit 23 de plus qu’Erling Haaland. Et ils ne jouaient que des matchs amicaux. Yasser Al-Qahtani avec l’Arabie saoudite et Ali Daei avec l’Iran sauvent l’honneur des années 2000. Ils rappellent surtout que la nostalgie est parfois mauvais juge. S’il arrive de regretter Patrick Kluivert, Thierry Henry et Alan Shearer, c’est à cause de la vieillesse. La douceur des souvenirs d’enfance remonte, et fait croire qu’ils étaient les meilleurs de l’histoire du foot. Ainsi, si on raconte souvent que ces gros égoïstes, capables de marquer du tibia, sont morts, c’est tout simplement parce qu’ils ont été dépassés par les beaux gosses des années 2010. Ou que les buteurs des années 1990 et 2000 sont une arnaque.

