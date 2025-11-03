S’abonner au mag
Gareth Southgate ne souhaite pas retrouver un poste d’entraîneur

Gareth Southgate ne souhaite pas retrouver un poste d’entraîneur

Un retour en Premier League ? Que nenni !

Lors d’une interview pour l’émission Today de BBC Radio 4, reprise par le Guardian, Gareth Southgate a confié ne pas chercher à revenir sur un banc, après huit ans passés à la tête des Three Lions.

Pour l’ancien défenseur d’Aston Villa et de Crystal Palace, difficile de repartir après avoir goûté à la « noble vocation » du poste de sélectionneur de l’Angleterre.

Explorer d’autres domaines

« J’ai eu la chance d’occuper un poste extraordinaire dans le football, un poste qui avait aussi une dimension plus noble, puisqu’il s’agissait de mon pays. Ce sera très difficile à reproduire. Après 37 ans dans le football, je prends plaisir à explorer d’autres domaines où je pense pouvoir faire la différence », développe-t-il.

Sa priorité pour le moment ? Un travail de transmission auprès de la jeune génération, et essayer de contrer le « discours négatif » ambiant concernant son pays. De quoi bien s’occuper en dehors de la pelouse, et peut-être, donner quelques idées à Didier Deschamps.

It’s staying home. 

