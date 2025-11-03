Un dispositif de sécurité exceptionnel prévu pour la rencontre entre Aston Villa et le Maccabi Tel-Aviv

Ce ne devrait pas être la grande fête à Villa Park ce jeudi.

À l’occasion de la venue du Maccabi Tel-Aviv jeudi à Birmingham pour y défier Aston Villa, la police locale a pris ses précautions et dévoilé qu’un dispositif de sécurité exceptionnel serait de mise. Pas moins de 700 forces de l’ordre seront sur place, alors que le club visiteur n’aura pourtant officiellement aucun supporter sur place. Des drones, des chiens et des chevaux seront également mobilisés. « Toute personne se trouvant dans la zone du Villa Park sera exposée à des contrôles », a indiqué Tom Joyce, commandant de police de Birmingham. Celui-ci s’attend aussi à une manifestation, appelée par le groupe « Campagne de solidarité avec la Palestine », en marge de la rencontre.

Et donc également à d’éventuels débordements si des supporters israéliens décident de venir sur place au même moment…

Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv