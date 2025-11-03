Un footballeur anglais blessé dans l’attaque au couteau dans un train en Angleterre

Ce samedi soir, l’Angleterre a été touchée par une attaque au couteau à bord d’un train qui se dirigeait vers Londres. Parmi les dix blessés par l’assaillant se trouve notamment Jonathan Gjoshe, un latéral droit âgé de 22 ans qui évolue à Scunthorpe United FC, actuellement deuxième de la D5 anglaise.

Le pire n’est pas à craindre

Ce lundi, Scunthorpe United a donné des informations quant à l’état de santé de son joueur sur ses réseaux sociaux. Selon le club, les jours de Jonathan Gjoshe ne sont pas en danger, même si celui-ci est toujours hospitalisé, tout comme quatre autres victimes. Le club a tenu à adresser ses « vœux les plus sincères de prompt rétablissement à Jonathan et à toutes les autres victimes ».

🙏 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓: 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐆𝐣𝐨𝐬𝐡𝐞 👉 https://t.co/Ja6WOMNgKX Scunthorpe United can confirm registered player Jonathan Gjoshe was one of the victims affected by the shocking attack on an LNER train bound for London on Saturday evening. We can confirm… pic.twitter.com/x8Lmnr9VWz — Scunthorpe United FC (@SUFCOfficial) November 3, 2025

