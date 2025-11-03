S’abonner au mag
Un footballeur anglais blessé dans l’attaque au couteau dans un train en Angleterre

KM
Ce samedi soir, l’Angleterre a été touchée par une attaque au couteau à bord d’un train qui se dirigeait vers Londres. Parmi les dix blessés par l’assaillant se trouve notamment Jonathan Gjoshe, un latéral droit âgé de 22 ans qui évolue à Scunthorpe United FC, actuellement deuxième de la D5 anglaise.

Le pire n’est pas à craindre

Ce lundi, Scunthorpe United a donné des informations quant à l’état de santé de son joueur sur ses réseaux sociaux. Selon le club, les jours de Jonathan Gjoshe ne sont pas en danger, même si celui-ci est toujours hospitalisé, tout comme quatre autres victimes. Le club a tenu à adresser ses « vœux les plus sincères de prompt rétablissement à Jonathan et à toutes les autres victimes ».

