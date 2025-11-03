Wissam Ben Yedder va être jugé pour viol devant la cour criminelle

Le couperet est tombé après plus de deux ans d’investigations. Wissam Ben Yedder sera jugé pour viol dans les prochains mois, selon les informations révélées ce lundi par L’Équipe.

Il passera devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes en même temps que son frère, Sabri, tous deux accusés de « tentative de viol » et « atteinte sexuelle ». Pour l’heure, les deux frères restent sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur procès, dont la date n’a pas encore été fixée.

Mis en examen en 2023

Les faits remontent à l’été 2023, où Sabri et Wissam Ben Yedder sont mis en examen à la suite des plaintes de deux femmes pour des faits survenus dans un appartement près de Monaco.

À cette époque, Ben Yedder est capitaine de l’AS Monaco. Désormais en deuxième division turque à Sakaryaspor, l’ex-attaquant du FC Séville avait déjà été condamné pour violences psychologiques envers sa femme début septembre.

