Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium

Sunderland 1-1 Everton

Buts : Xhaka (46e) pour Sunderland // Ndiaye (15e) pour Everton

Le Bris et sa brochette d’anciens de Ligue 1 freinés par… un ancien de Ligue 1.

Forts d’un début de saison remarquable et d’une victoire miraculeuse à Stamford Bridge lors de la journée précédente, Sunderland se présentait à domicile ce lundi soir dans un costume de favori face à Everton. Avec la possibilité de retrouver la deuxième place au classement, derrière Arsenal, en cas de succès. Raté, puisque les Toffees se sont pointé dans l’idée de jouer un mauvais tour à leurs hôtes du soir. Iliman Ndiaye, décidé à faire regretter chaque semaine un peu plus aux supporters de l’OM de s’en être séparé si rapidement, a ouvert le score au bout d’un run solitaire impressionnant (0-1, 15e). Pas suffisant pour l’emporter, néanmoins, Granit Xhaka égalisant rapidement au retour des vestiaires d’une frappe déviée (1-1, 46e). Les Black Cats ont ensuite totalement maîtrisé le second acte, mais sans réussir à tromper Jordan Pickford une deuxième fois.

Résultat des courses : Sunderland passe quatrième mais manque l’opportunité de doubler Manchester City et Liverpool, Everton est quatorzième.

