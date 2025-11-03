Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayern Munich ?

Le Ballon d’or is in.

Aperçu en train de se plaindre de douleurs aux ischio-jambiers à l’issue de la victoire face à Nice (1-0) ce samedi, Ousmane Dembélé avait laissé planer un nuage d’inquiétude. Pourtant, l’ancien Barcelonais était bien présent aux entraînements collectifs ces deux derniers jours, de quoi rassurer à quelques heures du choc en Ligue des champions face au Bayern Munich.

« Il va jouer demain bien sûr… »

Luis Enrique est également passé par là, en conférence de presse, pour soulager les supporters parisiens. « On ne prend aucun risque, avec aucun joueur. Mais Ousmane est en condition, il a fait tous les entraînements ces deux dernières semaines, assure le coach espagnol. Il a participé aux deux derniers matchs. On est contents, car il est en train d’améliorer sa condition physique. »

Mais la question qui vaut de l’or est de savoir si Dembélé est apte pour disputer la rencontre face au Bayern ce mardi, et Luis Enrique a fait comprendre qu’il aura du temps de jeu : « Il va jouer demain bien sûr, je ne sais pas combien de minutes, mais il est prêt pour la compétition. On va décider combien de temps. » Selon RMC Sport, la gêne ressentie par le numéro 10 parisien ne correspond pas à une rechute, même s’il faudra encore patienter pour le retrouver à 100% de ses capacités.

Traduction : il va débuter sur le banc.

Le multiplex de Ligue des champions avec PSG-Bayern diffusé en clair