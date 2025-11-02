S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • PSG-Nice (1-0)

Vers une nouvelle tuile pour Dembélé

AB
Vers une nouvelle tuile pour Dembélé

Foutus ischios piégés.

Entré à une demi-heure de la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice ce samedi après-midi au Parc des Princes (1-0), Ousmane Dembélé s’est plutôt montré en jambes dans les derniers instants de la partie. Au coup de sifflet final pourtant, l’ailier parisien ne semblait pas dans son assiette. Au moment de saluer le public, Dembélé s’est ainsi adressé à Achraf Hakimi : « J’ai mal à l’ischio », tout en se tenant l’arrière de la cuisse droite, puis d’insister : « J’ai trop mal », avec une petite grimace, dans une vidéo publiée par Ligue 1+.

Une mauvaise nouvelle, à trois jours d’affronter le Bayern Munich

Pas de quoi rassurer Luis Enrique, son staff et les supporters du PSG, à trois jours de recevoir le Bayer Munich pour la quatrième journée de Ligue des champions (mardi, 21 heures). Comme le souligne L’Équipe, Ousmane Dembélé avait par ailleurs ressenti une gêne durant la matinée du duel contre Nice, expliquant ainsi sa non-titularisation. Pour rappel, le joueur avait manqué un mois de compétition en début de saison en raison d’une blessure similaire.

Le PSG fait plier Nice au finish

AB

À lire aussi
10
Revivez PSG-Nice (1-0)
  • Ligue 1
  • J11
  • PSG-Nice
Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
10
Revivez PSG-Nice (1-0)
Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!