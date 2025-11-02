Vers une nouvelle tuile pour Dembélé

Foutus ischios piégés.

Entré à une demi-heure de la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice ce samedi après-midi au Parc des Princes (1-0), Ousmane Dembélé s’est plutôt montré en jambes dans les derniers instants de la partie. Au coup de sifflet final pourtant, l’ailier parisien ne semblait pas dans son assiette. Au moment de saluer le public, Dembélé s’est ainsi adressé à Achraf Hakimi : « J’ai mal à l’ischio », tout en se tenant l’arrière de la cuisse droite, puis d’insister : « J’ai trop mal », avec une petite grimace, dans une vidéo publiée par Ligue 1+.

« J’ai mal à l’ischio » 😣 Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Une mauvaise nouvelle, à trois jours d’affronter le Bayern Munich

Pas de quoi rassurer Luis Enrique, son staff et les supporters du PSG, à trois jours de recevoir le Bayer Munich pour la quatrième journée de Ligue des champions (mardi, 21 heures). Comme le souligne L’Équipe, Ousmane Dembélé avait par ailleurs ressenti une gêne durant la matinée du duel contre Nice, expliquant ainsi sa non-titularisation. Pour rappel, le joueur avait manqué un mois de compétition en début de saison en raison d’une blessure similaire.

Le PSG fait plier Nice au finish