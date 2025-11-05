S’abonner au mag
Luis Díaz « remercié » pour avoir blessé Achraf Hakimi ?

C’est donc ça, l’humour bavarois…

Ce mardi soir, à l’issue du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, remporté par les Bavarois (2-1), le défenseur Josip Stanišić a été interrogé par la presse, notamment sur l’action de fin de première période, où son coéquipier Luis Díaz a découpé Achraf Hakimi. Assez pour être exclu. « Il sait lui-même qu’il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation », a d’abord reconnu le défenseur croate.

Mais à la question suivante, demandant si Luis Díaz s’était excusé, Stanišić a répondu de façon étonnante : « Non, il ne l’a pas fait. Nous l’avons remercié. (Rires.) Je plaisante. Il était heureux. Comme nous tous. »

Une blessure moins grave que prévu ?

Sorti en larmes le soir de son anniversaire, on pouvait imaginer le pire pour Achraf Hakimi. Le défenseur marocain a quitté le stade en béquilles, avec une botte.

Mais les premiers tests seraient rassurants. D’après L’Équipe, il s’agirait « simplement » d’une grosse entorse, qui le tiendrait éloigné des terrains entre 3 et 5 semaines.

Assez pour pouvoir disputer la CAN devant son public cet hiver ?

Mats Hummels chambre le PSG

12
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
10
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
