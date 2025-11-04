S’abonner au mag
Les notes du PSG face au Bayern

Par Jérémie Baron

Dans le sillage d’un Marquinhos qui a rapidement sombré, peu de Parisiens ont sorti la tête de l’eau face au Bayern (1-2). Sans compter ceux qui n’ont pas fini le match.

Lucas Chevalier

Bonne passe au sol vers son latéral, à la 34e.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Achraf Hakimi

Vincent Kompany a fait signe qu’il n’y avait pas faute. Jouez !

Remplacé par Senny Mayulu (45e+8), voir plus bas.

Note de la rédaction Soutien/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Marquinhos

Soyons indulgents : c’était le premier match de C1 de la carrière de Nicolas Pallois.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Toujours bon de voir son partenaire de charnière se mettre au diapason.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

Il a perdu son match dans le match face à Alphonso Davies.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

C’était pas à 14 heures, la Youth League ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

Troisième au classement du Ballon d’or, mais meilleur joueur du monde en frappe toute molle.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Fabián Ruiz

Si vous le cherchez, il est quelque part, au milieu de ses coéquipiers, dans la poche de Harry Kane.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

João Neves

Une seule reprise au fond, car ce n’était pas Toulouse en face.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Il échappe aux défenseurs autant que le ballon lui échappe.

Remplacé par Gonçalo Ramos (66e), entré trop tôt pour faire parler la poudre.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khvicha Kvaratskhelia

Beaucoup de coups de rein, peu de gestes décisifs. Cette affiche méritait bien un hommage à Kingsley Coman.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

Une entrée dans le temps additionnel qui ne lui a pas permis de se montrer. Même si c’était le temps additionnel de la première période.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ousmane Dembélé

Il décroche soit trop vers l’arrière, soit trop vers l’avant.

Sorti sur blessure et remplacé par Lee Kang-in (25e) voir plus bas.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lee Kang-In

Une superbe deuxième période dont personne ne se souviendra. Cruel.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

