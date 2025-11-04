- C1
- J4
- PSG-Bayern (1-2)
Les notes du PSG face au Bayern
Dans le sillage d’un Marquinhos qui a rapidement sombré, peu de Parisiens ont sorti la tête de l’eau face au Bayern (1-2). Sans compter ceux qui n’ont pas fini le match.
Lucas Chevalier
Bonne passe au sol vers son latéral, à la 34e.
Achraf Hakimi
Vincent Kompany a fait signe qu’il n’y avait pas faute. Jouez !
Remplacé par Senny Mayulu (45e+8), voir plus bas.
Marquinhos
Soyons indulgents : c’était le premier match de C1 de la carrière de Nicolas Pallois.
Willian Pacho
Toujours bon de voir son partenaire de charnière se mettre au diapason.
Nuno Mendes
Il a perdu son match dans le match face à Alphonso Davies.
Warren Zaïre-Emery
C’était pas à 14 heures, la Youth League ?
Vitinha
Troisième au classement du Ballon d’or, mais meilleur joueur du monde en frappe toute molle.
Fabián Ruiz
Si vous le cherchez, il est quelque part, au milieu de ses coéquipiers, dans la poche de Harry Kane.
João Neves
Une seule reprise au fond, car ce n’était pas Toulouse en face.
Bradley Barcola
Il échappe aux défenseurs autant que le ballon lui échappe.
Remplacé par Gonçalo Ramos (66e), entré trop tôt pour faire parler la poudre.
Khvicha Kvaratskhelia
Beaucoup de coups de rein, peu de gestes décisifs. Cette affiche méritait bien un hommage à Kingsley Coman.
0 note(s)
Senny Mayulu
Une entrée dans le temps additionnel qui ne lui a pas permis de se montrer. Même si c’était le temps additionnel de la première période.
Ousmane Dembélé
Il décroche soit trop vers l’arrière, soit trop vers l’avant.
Sorti sur blessure et remplacé par Lee Kang-in (25e) voir plus bas.
Lee Kang-In
Une superbe deuxième période dont personne ne se souviendra. Cruel.
Par Jérémie Baron