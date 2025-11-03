Cinq joueurs du PSG dans le onze de l’année de la FIFpro

Une équipe (légèrement) portée sur l’offensive.

Comme chaque fin d’année calendaire, la FIFPro a dévoilé son onze de la saison. C’est plus de 20 000 joueurs qui ont voté pour le meilleur XI de l’année 2025. Après la saison folle du PSG, il était couru d’avance que le club champion d’Europe serait fortement représenté. Ballon d’or, Ousmane Dembélé est bien sûr présent, mais sur l’aile gauche de l’attaque (tellement polyvalent, il aurait même pu être aligné en 6).

Ce diable de Cole Palmer

L’équipe s’articule en 3-4-3, mais on pourrait plutôt dire 1-6-3 au vu des profils. Virgil van Dijk est aligné aux côtés des deux flèches Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui forment la défense à trois pour protéger la cage de Gianluigi Donnarumma. Au milieu de terrain, les deux meilleurs milieux du monde Vitinha et Pedri accompagnent Jude Bellingham et Cole Palmer. Après sa huitième place au Ballon d’or, le joueur de Chelsea se fait encore une fois une place parmi les meilleurs joueurs du monde.

Et pour accompagner Dembélé devant, un petit duo à la sauce Liga : Lamine Yamal et Kylian Mbappé complètent cette équipe, au détriment de joueurs comme Mohamed Salah ou Raphinha.

Messi et Ronaldo méritaient une place quand même.

