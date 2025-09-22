Cinq Parisiens dans le Top 10 du Ballon d’or !

Vous n’êtes pas prêts, ça va dégueuler toute la soirée.

Voilà ! Après plusieurs heures d’égrainage progressif, le Top 10 du Ballon d’or est connu ! Le voici dans l’ordre alphabétique car, faut-il le rappeler, les joueurs ne connaissent pas leur position finale dans le classement le plus prestigieux de l’univers entier, de même que le futur lauréat n’apprendra son sacre qu’en direct.

Le Top 10 du Ballon d’or

Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal.

Ce qui fait donc 50% de joueurs du Paris Saint-Germain dans la short-list ! Oui, 50% parce que ce n’est évidemment pas en tant que licencié à Manchester City que Gigio Donnarumma ira récupérer son trophée de la dixième place.

Et on va quand même citer les 20 autres nullos du classement :

11e : Pedri

12e : Khvitcha Kvaratskhelia

13e : Harry Kane

14e : Désiré Doué

15e : Viktor Gyökeres

16e : Vinicius Junior

17e : Robert Lewandowski

18e : Scott McTominay

19e : Joao Neves

20e : Lautaro Martinez

21e : Serhou Guirassy

22e : Alexis Mac Allister

23e : Jude Bellingham

24e : Fabian Ruiz

25e : Denzel Dumfries

26e : Erling Haaland

27e : Declan Rice

28e : Virgil Van Dijk

29e : Florian Wirtz

30e : Michael Olise

Presque un tiers de Parisiens dans la liste, pour la diversité on repassera.