Cinq Parisiens dans le Top 10 du Ballon d’or !
Vous n’êtes pas prêts, ça va dégueuler toute la soirée.
Voilà ! Après plusieurs heures d’égrainage progressif, le Top 10 du Ballon d’or est connu ! Le voici dans l’ordre alphabétique car, faut-il le rappeler, les joueurs ne connaissent pas leur position finale dans le classement le plus prestigieux de l’univers entier, de même que le futur lauréat n’apprendra son sacre qu’en direct.
Le Top 10 du Ballon d’or
Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal.
Ce qui fait donc 50% de joueurs du Paris Saint-Germain dans la short-list ! Oui, 50% parce que ce n’est évidemment pas en tant que licencié à Manchester City que Gigio Donnarumma ira récupérer son trophée de la dixième place.
Et on va quand même citer les 20 autres nullos du classement :
11e : Pedri
12e : Khvitcha Kvaratskhelia
13e : Harry Kane
14e : Désiré Doué
15e : Viktor Gyökeres
16e : Vinicius Junior
17e : Robert Lewandowski
18e : Scott McTominay
19e : Joao Neves
20e : Lautaro Martinez
21e : Serhou Guirassy
22e : Alexis Mac Allister
23e : Jude Bellingham
24e : Fabian Ruiz
25e : Denzel Dumfries
26e : Erling Haaland
27e : Declan Rice
28e : Virgil Van Dijk
29e : Florian Wirtz
30e : Michael Olise
Presque un tiers de Parisiens dans la liste, pour la diversité on repassera.
