S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Kylian Mbappé a reçu son Soulier d’or de meilleur buteur européen

CDB
Kylian Mbappé a reçu son Soulier d’or de meilleur buteur européen

Vu ses stats, il est sur le chemin du back to back.

Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 réalisations en championnat, Kylian Mbappé a reçu ce vendredi son trophée du Soulier d’or, devant tous ses coéquipiers du Real Madrid dans les salons du Santiago-Bernabéu. Alors qu’il a inscrit moins de buts que Viktor Gyökeres (39), il a eu l’avantage que son adversaire joue dans un championnat moins valorisé, la Liga Portugal, le barème étant différent en fonction des championnats. Il succède à Harry Kane, lauréat en 2024.

Premier Soulier d’or pour le joueur français

« Je tiens à remercier mes coéquipiers, a commencé Mbappé après avoir récupéré sa récompense. J’espère remporter à nouveau le Soulier d’or la saison prochaine. J’ai bien commencé, mais on verra. On peut gagner beaucoup de choses. » Déjà auteur de 11 buts en Liga cette saison, Mbappé est à la lutte avec Harry Kane (12 buts), Erling Haaland (11 buts), et même Joaquin Panichelli (9 buts).

Malgré ses 396 buts en carrière, dont 256 avec le PSG, c’est la première fois que Kylian Mbappé remporte ce trophée. Mais ce n’est pas le plus important à ses yeux : « Les récompenses collectives sont ce qu’il y a de plus important et jouer pour le Real Madrid est un rêve. Cette année, on a un groupe incroyable »,a-t-il conclu devant son équipe.

La langue de bois d’or lui est aussi promise.

Le stade Santiago-Bernabéu va devenir un parc d’attractions pour Noël

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!