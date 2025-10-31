Kylian Mbappé a reçu son Soulier d’or de meilleur buteur européen

Vu ses stats, il est sur le chemin du back to back.

Sacré meilleur buteur européen la saison dernière avec 31 réalisations en championnat, Kylian Mbappé a reçu ce vendredi son trophée du Soulier d’or, devant tous ses coéquipiers du Real Madrid dans les salons du Santiago-Bernabéu. Alors qu’il a inscrit moins de buts que Viktor Gyökeres (39), il a eu l’avantage que son adversaire joue dans un championnat moins valorisé, la Liga Portugal, le barème étant différent en fonction des championnats. Il succède à Harry Kane, lauréat en 2024.

Premier Soulier d’or pour le joueur français

« Je tiens à remercier mes coéquipiers, a commencé Mbappé après avoir récupéré sa récompense. J’espère remporter à nouveau le Soulier d’or la saison prochaine. J’ai bien commencé, mais on verra. On peut gagner beaucoup de choses. » Déjà auteur de 11 buts en Liga cette saison, Mbappé est à la lutte avec Harry Kane (12 buts), Erling Haaland (11 buts), et même Joaquin Panichelli (9 buts).

Malgré ses 396 buts en carrière, dont 256 avec le PSG, c’est la première fois que Kylian Mbappé remporte ce trophée. Mais ce n’est pas le plus important à ses yeux : « Les récompenses collectives sont ce qu’il y a de plus important et jouer pour le Real Madrid est un rêve. Cette année, on a un groupe incroyable »,a-t-il conclu devant son équipe.

La langue de bois d’or lui est aussi promise.

