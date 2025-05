Harry Kane se dit libéré d'un poids après avoir remporté son premier trophée

SOU-LA-GÉ.

31 ans : ce n’est pas uniquement le temps qui a passé depuis le tir au but loupé de Roberto Baggio contre le Brésil, c’est aussi le nombre d’années avant de voir Harry Kane soulever un trophée. Une éternité pour un joueur de ce calibre. En remportant la Bundesliga le 4 mai dernier avec le Bayern Munich, l’Anglais se détache un peu de cette image de loser, et s’estime soulagé.

« Un poids sur les épaules »

« Pour être honnête, c’est agréable d’être de l’autre côté, d’avoir cette célébration que je n’ai jamais eue auparavant, confie le buteur bavarois à The Guardian, quelques petites heures après l’officialisation du titre. J’ai vu beaucoup d’autres équipes soulever des trophées. Cela ne me change pas en tant que joueur. Je ne suis pas différent de ce que j’étais avant de gagner. C’est quelque chose qui manquait à mon CV. Peut-être qu’une fois que vous avez gagné votre premier trophée, il y a un peu moins de choses à dire à mon sujet. »

What a feeling ! 🏆 pic.twitter.com/A0lmSJGlYL — Harry Kane (@HKane) May 10, 2025

Après douze ans passés à Tottenham, totalisant 280 buts en 435 appariations, Harry Kane n’avait pas de quoi rougir à titre personnel : Soulier d’or en Coupe du monde, en Premier League et en Bundesliga. Du solide. Mais voilà, il manquait ce titre collectif, de quoi le faire cogiter durant de nombreuses années.

« C’est un poids sur les épaules. Je me mets plus de pression que n’importe qui d’autre, explique Kane. Au fil des ans, on commence à se demander si cela va arriver. Vous continuez à avancer, à vous dépasser et les bonnes choses arrivent, et celle-ci en fait définitivement partie. »

One before beer shower and one after 😂😂 Champions! pic.twitter.com/gumlLeBBQK — Harry Kane (@HKane) May 10, 2025

Alors quand les Munichois ont appris le match nul du Bayer Leverkusen synonyme de 34e titre de champion, lui et son pote Eric Dier, zéro trophée jusque là lui aussi, ont célébré l’événement comme il le fallait. « Une fois que tout a été officialisé, un déclic s’est produit et Eric et moi avons commencé à faire couler le champagne, à entonner des chansons et tout le monde s’est mis au diapason. C’était une soirée spéciale où tout le monde s’est laissé aller », raconte le trentenaire.

Normalement, on ne devrait pas attendre 2056 pour le voir fêter un nouveau trophée.

