Toujours pas de Neymar avec la Seleção

Et si on ne revoyait plus jamais Neymar avec la Seleção ?

La question est piquante mais pourrait se poser sérieusement au Brésil, où Carlo Ancelotti a une nouvelle fois choisi de se passer de la star de Santos pour le prochain rassemblement des Auriverdes. « Je n’ai pas parlé récemment avec Neymar. On verra quand il pourra récupérer et jouer de nouveau. Pour le Mondial, nous avons besoin de joueurs avec une condition physique de très haut niveau », a lâché l’ancien entraîneur du Real, qui n’est certainement pas passé à côté du retour du Ney à la compétition ce week-end.

CONVOCADOS! 📋 O mister Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18/11. ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/CSqf7BGTzn — brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025

Deux petits nouveaux font leur apparition dans ce groupe : Juba (Bahia) et Vitor Roque (Palmeiras). Ancelotti a aussi décidé de rappeler Fabinho, désormais à Al-Ittihad, qui n’avait plus mis les pieds en sélection depuis 2022. Seuls deux membres de Ligue 1 figurent dans cette liste : Marquinhos et Caio Henrique.

Alexsandro et Vanderson restent cette fois sur la touche, contrairement au précédent rassemblement.

