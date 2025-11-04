S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Toujours pas de Neymar avec la Seleção

AL
Toujours pas de Neymar avec la Seleção

Et si on ne revoyait plus jamais Neymar avec la Seleção ?

La question est piquante mais pourrait se poser sérieusement au Brésil, où Carlo Ancelotti a une nouvelle fois choisi de se passer de la star de Santos pour le prochain rassemblement des Auriverdes. « Je n’ai pas parlé récemment avec Neymar. On verra quand il pourra récupérer et jouer de nouveau. Pour le Mondial, nous avons besoin de joueurs avec une condition physique de très haut niveau », a lâché l’ancien entraîneur du Real, qui n’est certainement pas passé à côté du retour du Ney à la compétition ce week-end.

Deux petits nouveaux font leur apparition dans ce groupe : Juba (Bahia) et Vitor Roque (Palmeiras). Ancelotti a aussi décidé de rappeler Fabinho, désormais à Al-Ittihad, qui n’avait plus mis les pieds en sélection depuis 2022. Seuls deux membres de Ligue 1 figurent dans cette liste : Marquinhos et Caio Henrique.

Alexsandro et Vanderson restent cette fois sur la touche, contrairement au précédent rassemblement.

Robinho assure n’avoir aucun traitement de faveur en prison

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!