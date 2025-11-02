Neymar a rejoué avec Santos

Le retour de l’enfant prodige.

Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos, dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, tenue en échec par Fortaleza (1-1). L’ancien Parisien a notamment tenté une feinte sur coup franc en interrompant sa course d’élan pour faire sauter le mur, avant de voir le gardien détourner sa tentative.

É muito craque! Neymar bateu uma falta com paradinha, enganou a barreira e quase marcou um golaço na Vila. 😨😵 *Contém legenda automática #BrasileiraonoPremiere pic.twitter.com/BLVDeNtPrC — Premiere (@canalpremiere) November 1, 2025

Charge désormais à Neymar d’enchaîner les matchs sans rechuter, à commencer par le déplacement des siens à Palmeiras, ce vendredi. Histoire de relancer le débat sur sa présence à la Coupe du monde en juin prochain ?

Il a le temps de mettre sa feinte au point d’ici le 19 juillet.

