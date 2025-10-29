Et le pays qui vend le mieux ses joueurs à l’étranger est…

Bizarrement, pas Trinité-et-Tobago.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a établi la liste des 50 pays dont les joueurs rapportent le plus après un transfert à l’étranger. Le classement, qui présente les recettes générées par les clubs « pour le transfert international de joueurs formés dans le pays (avec bonus et reventes) » s’étend sur l’ensemble de la décennie écoulée. Et, cocorico, c’est la France qu’on retrouve – largement – en tête !

Neuf pays au-dessus de la barre du milliard

Avec un total de 3,98 milliards d’euros (soit environ 400 millions de recettes par an en moyenne), la France devance largement le Brésil (2,6 milliards) et l’Espagne (2,2 milliards). Derrière, on constate que six autres nations ont engrangé des recettes qui dépassent la barre du milliard d’euros sur l’ensemble des dix dernières années. Dans l’ordre : le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Argentine, l’Allemagne et l’Italie. La Belgique ferme le top 10 sous cette barre symbolique, avec un total de recettes qui s’évalue à « seulement » 847 millions d’euros.

L’étude du CIES détaille également la tranche d’âge des joueurs au moment de leur transfert à l’étranger. En France, ils sont 39% à quitter l’Hexagone entre 21 et 23 ans, soit dans la fleur de l’âge. En regardant la colonne des moins de 20 ans, c’est le Canada qui tire son épingle du jeu, avec 71,3% de ses transferts internationaux, record mondial. Et du côté des « vieux », l’Angleterre confirme qu’une part importante de ses ressortissants attend encore une certaine maturité avant de traverser les frontières nationales : 26% des joueurs qui ont tenté une aventure à l’étranger avaient plus de 27 ans. Cependant, cette tendance se réduit, comme en témoignent les 39,9% de joueurs qui s’exportent entre 21 et 23 ans.

De quoi contribuer à faire descendre la Premier League de son piédestal.

