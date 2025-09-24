S’abonner au mag
Tyler Morton découvre la Ligue 1 et la compare déjà à la Premier League

Farmers League ou Premier League ?

Tout juste débarqué de Liverpool pour enfiler la tunique de l’OL, Tyler Morton n’a pas attendu bien longtemps avant de sortir le comparatif. Après quatre petites titularisations et un carton rouge, le milieu anglais a livré au Progrès son verdict : en matière d’intensité, la Ligue 1 n’a rien à envier à la Premier League.

Le gamin de Wallasey, 21 piges au compteur, s’est déjà fait son avis. La Ligue des champions ? « Plus technique, plus tactique ». Le Championship ? « Physique. » 79 matchs dans les pattes pour le comprendre. La Premier League ? « À la fois tactique et physique. » Et la Ligue 1 ? Pile dans ce dernier moule : « C’est un championnat de haut niveau, le rythme y est aussi soutenu qu’en Premier League », assure-t-il.

Un baptême breton

Évidemment, qui dit arrivée express dit aussi premières gamelles. Pour Morton, c’était à Rennes, le 14 septembre. Résultat : un rouge direct pour un tacle par-derrière sur Kader Meïté, et une petite leçon made in Ligue 1. « Exclusion ou non, c’est difficile à dire, mais j’aurais dû être plus intelligent dans mon tacle, a-t-il analysé. […] Je dois m’habituer à ce championnat, comprendre les arbitres et savoir ce qu’on peut faire et ne pas faire. J’ai fait, comme on dit, un tacle très anglais. » 

En Angleterre, ça ne se siffle pas, c’est ça ?

Michele Kang : elle, multi-présidente

