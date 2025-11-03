S’abonner au mag
Cristiano Ronaldo ne veut pas être humble dans sa guéguerre avec Lionel Messi

MH
L’ego des GOAT.

Toujours pas rangé au musée, Cristiano Ronaldo continue de nourrir le plus grand débat du football moderne : lui ou Messi ? Dans un teaser de son entretien avec Piers Morgan, diffusé ce mardi, CR7 a décidé d’être fidèle à lui-même. « Messi meilleur que moi ? Je ne suis pas d’accord. Je ne veux pas être humble », lâche le Portugais, sourire en coin, face au journaliste britannique et non pas seul cette fois-ci.

À 40 ans, Ronaldo joue toujours la prolongation sous le soleil d’Arabie saoudite. Prolongé à Al-Nassr jusqu’en 2027, il empile encore les stats : 9 buts et 2 passes décisives en 10 matchs cette saison.

Son objectif ? Garder la flamme jusqu’à la Coupe du monde 2026, histoire d’ajouter la dernière ligne manquante à un palmarès déjà indécent. En face, Messi a lui aussi prolongé son bail à l’Inter Miami jusqu’en 2028. Les deux hommes avancent désormais sur des continents différents, mais les comparaisons, elles, ne prennent jamais de vacances.

Ronaldo c’est le travail et Messi c’est le talent. Pas vrai ?

Cristiano Ronaldo est-il devenu complètement fou ?

